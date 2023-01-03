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В Иране с начала протестов погибли 516 человек

В Иране с начала протестов погибли 516 человек В Иране с начала протестов погибли 516 человек.
В регионе
3 января 2023 г. 03:19
В Иране с начала протестов погибли 516 человек

В Иране с начала протестов погибли 516 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 70 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 19 204 активиста. Личность и место содержания под стражей 4 566 из них неизвестны. При этом 687 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших более 160 городов страны, погибли 67 представителя силовых структур.

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Версия на азербайджанском языке İranda etirazlarda ölənlərin sayı 516-ya yüksəlib

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