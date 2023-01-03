В Иране с начала протестов погибли 516 человек.
Как сообщает Report, информацию об этом в
По предварительным данным, среди погибших 70 человек были младше 18 лет.
Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 19 204 активиста. Личность и место содержания под стражей 4 566 из них неизвестны. При этом 687 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.
По информации, в ходе акций, охвативших более 160 городов страны, погибли 67 представителя силовых структур.