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В Иране с начала протестов погибли 507 человек

В Иране с начала протестов погибли 507 человек В Иране с начала протестов погибли 507 человек.
В регионе
28 декабря 2022 г. 03:49
В Иране с начала протестов погибли 507 человек

В Иране с начала протестов погибли 507 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 69 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 553 граждан. Личность и место содержания под стражей 4 108 из них неизвестны. При этом 665 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших более 160 городов страны, погибли 66 представителя силовых структур.

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