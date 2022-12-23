О нас

В Иране с начала протестов погибли 506 человек

В Иране с начала протестов погибли 506 человек В Иране с начала протестов погибли 506 человек.
В регионе
23 декабря 2022 г. 03:43
В Иране с начала протестов погибли 506 человек

В Иране с начала протестов погибли 506 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 69 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 447 граждан. Личность и место содержания под стражей 4 025 из них неизвестны. При этом 655 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших более 160 городов страны, погибли 66 представителя силовых структур.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В России с начала года от рук преступников погибли почти 20 тыс. человек
В России с начала года от рук преступников погибли почти 20 тыс. человек
23 декабря 2022 г. 04:13
Раненый в Донецке экс-гендиректор Роскосмоса будет перевезен в Москву
Раненый в Донецке экс-гендиректор "Роскосмоса" будет перевезен в Москву
23 декабря 2022 г. 01:40
Reuters: ЧВК Вагнера получила партию оружия от КНДР
Reuters: "ЧВК Вагнера" получила партию оружия от КНДР
22 декабря 2022 г. 22:04
Путин сравнил американские комплексы Patriot с С-300
Путин сравнил американские комплексы Patriot с С-300
22 декабря 2022 г. 21:55
Чавушоглу провел телефонные переговоры с Блинкеном
Чавушоглу провел телефонные переговоры с Блинкеном
22 декабря 2022 г. 21:22
Путин: Россия будет стремиться, чтобы конфликт был завершен
Путин: Россия будет стремиться, чтобы конфликт был завершен
22 декабря 2022 г. 20:28
Хулуси Акар: Мы поддерживаем усилия Азербайджана по установлению мира на Кавказе
ФотоХулуси Акар: Мы поддерживаем усилия Азербайджана по установлению мира на Кавказе
22 декабря 2022 г. 19:19
В Иране задержали несколько человек по подозрению в связях с Моссадом
В Иране задержали несколько человек по подозрению в связях с "Моссадом"
22 декабря 2022 г. 17:43
В Турции заявили об усилении давления НАТО в вопросе судоходства в черноморских проливах
В Турции заявили об усилении давления НАТО в вопросе судоходства в черноморских проливах
22 декабря 2022 г. 17:31
Путин лишил гражданства РФ Рубена Варданяна
Путин лишил гражданства РФ Рубена Варданяна
22 декабря 2022 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi