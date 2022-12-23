В Иране с начала протестов погибли 506 человек

В Иране с начала протестов погибли 506 человек.

В Иране с начала протестов погибли 506 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 69 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 447 граждан. Личность и место содержания под стражей 4 025 из них неизвестны. При этом 655 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших более 160 городов страны, погибли 66 представителя силовых структур.