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В Иране с начала протестов были убиты 58 детей

В Иране с начала протестов были убиты 58 детей По меньшей мере 58 детей были убиты в Иране с начала протестов против властей страны.
В регионе
20 ноября 2022 г. 14:05
В Иране с начала протестов были убиты 58 детей

По меньшей мере 58 детей были убиты в Иране с начала протестов против властей страны.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

По данным правозащитников в Иране (HRA), были убиты 45 мальчиков и 12 девочек в возрасте до 18 лет. Только за последнюю неделю силы безопасности убили пятерых детей.

Среди тех, кто умер на прошлой неделе, был девятилетний Киан Пирфалак из города Изех, сообщают правозащитники.

Базирующаяся в Норвегии организация по защите прав человека Ирана заявила, что 16 813 человек были арестованы во время протестов, которые начались 17 сентября. Личность и место содержания под стражей 2 756 из них неизвестны, 524 арестованных являются студентами. К демонстрациям присоединились студенты 140 вузов. По информации, в ходе протестов погибли 402 человека.

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Версия на азербайджанском языке İranda güc strukturlarının əməkdaşları ən azı 58 uşağı öldürüb

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