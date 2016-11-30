В Иране, России, Японии и Франции распространился "птичий грипп"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Иране уничтожено 500 тыс. домашних птиц, заразившихся вирусом H5N8 ("птичий грипп").

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил председатель Ветеринарного управления Ирана Мехти Халач.

По его словам, заболевание обнаружено в 4 птицефермах страны: "Из-за выявления вируса H5N8 было уничтожено 513 тыс. птиц".

Отмечается о выявлении также "птичьего гриппа" на птицефермах России и Японии. В Японии планируется уничтожение 310 тыс. заразившихся вирусом кур. В стране уже уничтожено 165 тыс. уток.

Из числа стран Евросоюза вирус подтвердился и в птицефермах Франции.

По мнению французских специалистов, в местные птицеводческие хозяйства вирус переходит через доставленных из-за границы птиц. По этой причине во Франции серьезно контролируются доставляемая в страну домашняя птица и продукты птицеводства.