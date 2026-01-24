В Иране расследуют причастность иностранных разведок к протестам в стране

Протесты в Иране были операцией, осуществлявшейся при поддержке иностранных разведок, Тегеран расследует степень причастности зарубежных спецслужб к произошедшему.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке высокопоставленный иранский чиновник.

"Это была разведывательная операция, поддерживаемая из-за рубежа, - сказал он. - Были задержаны десятки человек, напрямую связанные с "Моссадом" (израильская разведывательная служба - ред.). Мы расследуем степень причастности других иностранных разведывательных служб".

Напомним, что волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов.