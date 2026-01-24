В Иране расследуют причастность иностранных разведок к протестам в стране
В регионе
- 24 января, 2026
- 08:06
Протесты в Иране были операцией, осуществлявшейся при поддержке иностранных разведок, Тегеран расследует степень причастности зарубежных спецслужб к произошедшему.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке высокопоставленный иранский чиновник.
"Это была разведывательная операция, поддерживаемая из-за рубежа, - сказал он. - Были задержаны десятки человек, напрямую связанные с "Моссадом" (израильская разведывательная служба - ред.). Мы расследуем степень причастности других иностранных разведывательных служб".
Напомним, что волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов.
Последние новости
08:51
США убеждают арабские страны сдерживать Иран и углублять интеграцию с ИзраилемДругие страны
08:28
Белый дом: Европа медленно убивает сама себяДругие страны
08:06
В Иране расследуют причастность иностранных разведок к протестам в странеВ регионе
07:41
Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по ГренландииДругие страны
07:19
В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жесткимВ регионе
06:45
NL Times: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестовДругие страны
06:24
Пентагон считает, что ядерные силы КНДР могут угрожать СШАДругие страны
05:55
Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружияДругие страны
05:23