В Иране расследуют причастность иностранных разведок к протестам в стране

    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 08:06
    Протесты в Иране были операцией, осуществлявшейся при поддержке иностранных разведок, Тегеран расследует степень причастности зарубежных спецслужб к произошедшему.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке высокопоставленный иранский чиновник.

    "Это была разведывательная операция, поддерживаемая из-за рубежа, - сказал он. - Были задержаны десятки человек, напрямую связанные с "Моссадом" (израильская разведывательная служба - ред.). Мы расследуем степень причастности других иностранных разведывательных служб".

    Напомним, что волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов.

