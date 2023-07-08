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В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе

В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе Двое мужчин были публично повешены в Иране за организацию теракта в Ширазе, который произошел в октябре прошлого года и унес жизни 15 человек.
В регионе
8 июля 2023 г. 11:25
В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе

Двое мужчин были публично повешены в Иране за организацию теракта в Ширазе в октябре прошлого года, унесшего жизни 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Смертный приговор был приведен в исполнение сегодня на рассвете, 8 июля, на улице, где был совершен теракт.

Мужчины были признаны виновными в "вооруженном мятеже и действиях против национальной безопасности" и приговорены к смертной казни в марте. Суд также признал их виновными в членстве в "Исламском государстве" (ИГ).

Кроме того, трое других обвиняемых по делу были приговорены к лишению свободы на 5, 15 и 25 лет соответственно за членство в ИГ.

Отметим, что 26 октября 2022 года в мавзолее Шах-Черах в Ширазе была открыта стрельба. Ранения получили 32 человека.

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Версия на азербайджанском языке İranda terror aktı ilə əlaqədar iki nəfər açıq şəkildə edam edilib

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