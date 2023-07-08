В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе

В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе

Двое мужчин были публично повешены в Иране за организацию теракта в Ширазе, который произошел в октябре прошлого года и унес жизни 15 человек.

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Двое мужчин были публично повешены в Иране за организацию теракта в Ширазе в октябре прошлого года, унесшего жизни 15 человек. Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ. Смертный приговор был приведен в исполнение сегодня на рассвете, 8 июля, на улице, где был совершен теракт. Мужчины были признаны виновными в "вооруженном мятеже и действиях против национальной безопасности" и приговорены к смертной казни в марте. Суд также признал их виновными в членстве в "Исламском государстве" (ИГ). Кроме того, трое других обвиняемых по делу были приговорены к лишению свободы на 5, 15 и 25 лет соответственно за членство в ИГ. Отметим, что 26 октября 2022 года в мавзолее Шах-Черах в Ширазе была открыта стрельба. Ранения получили 32 человека. Подпишитесь на наш Telegram канал