В Иране состоялось совещание, посвященное развитию туризма по маршруту Шелкового пути

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Иране завершилось шестое совещание, посвященное развитию туризма по маршруту Шелкового пути. Как сообщает Report, представители 14 стран обсудили стратегию сотрудничества на рынке международного туризма, совместные проекты по развитию инфраструктуры и упрощению визовых процедур.

Шестое заседание целевой группы, которой поручено развитие туризма по Шелковому пути, прошло в городе Урмия. Оно было организовано Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). В заседании приняли участие более 500 представителей государственного и частного секторов.

Участники совещания обменялись мнениями по поводу реализации Плана действий по Шелковому пути на 2016-2017 годы. Они обсудили последние тенденции в сфере путешествий по Шелковому пути.

В совещании приняли участие представители Болгарии, Грузии, Индонезии, Ирана, Ирака, Испании, Казахстана, Монголии, Пакистана, России, Турции, Хорватии, Украины и Узбекистана.

В 2003 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила соглашение с Всемирной туристской организацией. За ней признана центральная роль в развитии и поощрении глобального туризма, который может в значительной мере способствовать достижению общих целей обеспечения устойчивого развития и ликвидации нищеты. Организация получила статус специализированного учреждения ООН.