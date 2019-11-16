В Иране прошли пикеты против повышения цен на бензин

Пикеты против повышения цен на бензин прошли в ряде городов Ирана, сообщает Report со ссылкой на IRNA.

Несколько десятков человек выступили против решения иранских властей в Мешхеде, однако их митинг быстро закончился, отдельные выступления зафиксированы в Ширазе, Бирджанде, Ахвазе и ряде других городов в страны.

В Сирджане протестующие попытались поджечь местное нефтехранилище, чему помешали сотрудники полиции.

Ранее власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на льготный бензин и повысить цены на горючее, стоимость которого в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом.