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    В Иране прошла презентация зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373"

    Эти системы ПВО являются аналогом российских ЗРК С-300

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Презентация иранского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373" состоялась в Тегеране на выставке достижений оборонной промышленности Ирана.

    Как передает Report, ее посетил президент страны Хасан Роухани и министр обороны Хосейн Дехган.

    На выставке, приуроченной к Дню оборонной промышленности Ирана, представлены последние достижения иранского ОПК в области производства боевых самолетов и вертолетов, создания авиадвигателей и беспилотных летательных аппаратов.

    Как сообщил в ходе пресс-конференции Хосейн Дехган, ЗРК "Бавар-373" ("Вера-373") готовятся к проведению испытаний и будут приняты на вооружение до конца текущего года. По утверждению иранских источников, эти системы ПВО являются аналогом российских ЗРК С-300.

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