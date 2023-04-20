В Иране прошла церемония передачи ВС более 200 стратегических БПЛА

Церемония передачи армии Ирана более 200 стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработанных Минобороны страны, состоялась в нескольких областях. БПЛА оснащены ракетами класса "воздух-воздух", "воздух-земля", автоуправляемыми бомбами с

Церемония передачи армии Ирана более 200 стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработанных Минобороны страны, состоялась в нескольких областях. БПЛА оснащены ракетами класса "воздух-воздух", "воздух-земля", автоуправляемыми бомбами с интеллектуальным воздушным взлетом и системой радиоэлектронной борьбы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

В ходе церемонии, состоявшейся в нескольких областях страны, приняли участие главнокомандующий армией генерал Абдольрахим Мусави, министр обороны Мохаммад Реза Аштиани и другие высокопоставленные лица.

По данным агентства, на церемонии состоялась передача армии Ирана таких моделей вооружения, как Ababil 5, Ababil 4, Arash, Karrar, Shahrivar 10th, Akhgar, Switchblade, Homa, беспилотников, запускаемых с подводных лодок, вертикального взлета, умеющих выполнять в том числе различные задачи, связанные с разведкой, уничтожением объекта, противостоянием движущейся и неподвижной мишени, а также обладающих противорадиолокационными свойствами и навыками дешифрования.