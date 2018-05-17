В Иране прошла акция протеса, погиб 1, ранены 6 человек

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ На акции протеста в иранской провинции Фарс погиб 1, ранены 6 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, инцидент произошел в ночь на 17 мая.

По информации, правительство разделило город Казерун указанной провинции на две части. Несогласные с этим местные жители вышли на улицы.

Между полицейскими и участниками акции возникло противостояние, в результате которого погиб 1, ранены 6 человек.

Официальные представители государства пока не выразили отношения к происходящему.