 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иране прошла акция протеса, погиб 1, ранены 6 человек

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ На акции протеста в иранской провинции Фарс погиб 1, ранены 6 человек.  

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, инцидент произошел в ночь на 17 мая. 

    По информации, правительство разделило город Казерун указанной провинции на две части. Несогласные с этим местные жители вышли на улицы. 

    Между полицейскими и участниками акции возникло противостояние, в результате которого погиб 1, ранены 6 человек. 

    Официальные представители государства пока не выразили отношения к происходящему. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi