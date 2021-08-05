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В Иране пройдет инаугурация президента

В Иране пройдет инаугурация президента Инаугурация избранного президента Ирана Эбрахима Раиси пройдет в четверг в 17:00 в Тегеране.
В регионе
5 августа 2021 г. 02:38
В Иране пройдет инаугурация президента

Инаугурация избранного президента Ирана Эбрахима Раиси пройдет в четверг в 17:00 в Тегеране.

Как передает Report, во вторник прошла церемония утверждения в должности нового главы правительства духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи.

Раиси победил на выборах 18 июня, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. В отличие от прошлого президента Хасана Роухани он принадлежит к консервативному политическому лагерю.

Церемония в Тегеране пройдет в присутствии множества иностранных гостей. Как заявил официальный представитель президиума Меджлиса (парламента) Ирана Сейед Низамоддин Мусави, 115 представителей из 73 стран объявили о своей готовности принять участие в инаугурации. На церемонии будут присутствовать 10 глав государств, 20 председателей парламентов, 11 министров иностранных дел, 10 иных министров и другие высокопоставленные гости.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün İran prezidentinin inauqurasiyası keçiriləcək

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