В Иране пройдет инаугурация президента

Инаугурация избранного президента Ирана Эбрахима Раиси пройдет в четверг в 17:00 в Тегеране.

Инаугурация избранного президента Ирана Эбрахима Раиси пройдет в четверг в 17:00 в Тегеране.

Как передает Report, во вторник прошла церемония утверждения в должности нового главы правительства духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи.

Раиси победил на выборах 18 июня, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. В отличие от прошлого президента Хасана Роухани он принадлежит к консервативному политическому лагерю.

Церемония в Тегеране пройдет в присутствии множества иностранных гостей. Как заявил официальный представитель президиума Меджлиса (парламента) Ирана Сейед Низамоддин Мусави, 115 представителей из 73 стран объявили о своей готовности принять участие в инаугурации. На церемонии будут присутствовать 10 глав государств, 20 председателей парламентов, 11 министров иностранных дел, 10 иных министров и другие высокопоставленные гости.