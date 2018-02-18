В Иране произошло землетрясение

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье в иранской провинции Семнан на севере страны. Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, земные толчки зафиксированы в 02.02 по местному времени воскресенья (01.32 по бакинскому) недалеко от города Семнан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Как заявил представитель местной администрации Мохммад Реза Хашеми, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений не наблюдалось.