В Иране произошло землетрясение

В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил сейсмологический центр страны.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в провинции Фарс в 22 километрах от населенного пункта Бейрам на глубине 10 километров и в 239 километрах от Шираза - крупнейшего города провинции и его административного центра.

Толчки были зафиксированы в 21:48 по местному времени. Примерно часом ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,1.