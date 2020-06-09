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В Иране произошло землетрясение

​В Иране произошло землетрясение магнитудой

В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил сейсмологический центр страны.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в провинции Фарс в 22 километрах от населенного пункта Бейрам на глубине 10 километров и в 239 километрах от Шираза - крупнейшего города провинции и его административного центра.

Толчки были зафиксированы в 21:48 по местному времени. Примерно часом ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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