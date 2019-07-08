В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на западе Ирана

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 7.00 по времени UTC (11.00 по бакинскому времени), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 37 километрах к юго-востоку от города Месджеде-Солеймани и в 87 километрах от города Ахваз.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.