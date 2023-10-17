В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на юге Ирана.

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на юге Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 54 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, где проживают 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Это уже второе землетрясение в этом районе за день. Ранее Геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 5,3 в 61,5 км к северу от Бендер-Аббаса.