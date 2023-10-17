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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2 Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на юге Ирана.
В регионе
17 октября 2023 г. 13:02
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на юге Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 54 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, где проживают 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Это уже второе землетрясение в этом районе за день. Ранее Геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 5,3 в 61,5 км к северу от Бендер-Аббаса.

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