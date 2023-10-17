В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на юге Ирана.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 54 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, где проживают 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 11 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Это уже второе землетрясение в этом районе за день. Ранее Геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 5,3 в 61,5 км к северу от Бендер-Аббаса.