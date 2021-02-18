В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие

По меньшей мере десять человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,6 в южной части Ирана.

По меньшей мере десять человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,6 в южной части Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил агентству YJC официальный представитель скорой помощи страны Моджтаба Халеди.

"К настоящему моменту 10 человек пострадали, однако данные о жертвах не поступали", - сообщил Халеди.

Иранские сейсмологи в среду вечером зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, очаг которого располагался на границе провинции Исфахан и провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Ближайший к очагу населенный пункт - небольшой город Сисахт - расположен в 10 километрах от места подземных толчков.