О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие

В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие По меньшей мере десять человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,6 в южной части Ирана.
В регионе
18 февраля 2021 г. 00:17
В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие

По меньшей мере десять человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,6 в южной части Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил агентству YJC официальный представитель скорой помощи страны Моджтаба Халеди.

"К настоящему моменту 10 человек пострадали, однако данные о жертвах не поступали", - сообщил Халеди.

Иранские сейсмологи в среду вечером зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, очаг которого располагался на границе провинции Исфахан и провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Ближайший к очагу населенный пункт - небольшой город Сисахт - расположен в 10 километрах от места подземных толчков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranda zəlzələ olub, xəsarət alanlar var

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07
Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
ВидеоРоссийский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
11 февраля 2021 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi