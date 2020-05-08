В Иране произошло землетрясение, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

Как минимум один человек погиб и 11 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в провинции Тегеран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд.

"11 человек пострадали, выбегая из своих домов. Также погиб один 60-летний соотечественник", - цитирует его агентство Mehr. Ранее сообщалось о шести раненых и одной жертве, которые обнаружены в районе города Демавенд.

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Иране в четверг. Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Как сообщает агентство, самыми близкими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен. В северных районах столицы землетрясение прошло незамеченным

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в столичной провинции Тегеран.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Как сообщает агентство, самыми близкими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен.

На место происшествия выехали спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало.