 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иране произошло четвертое за сутки землетрясение

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в провинции Керман на юго-востоке Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр института геофизики Тегеранского университета.

    По данным агентства, первые толчки в юго-восточной провинции были зафиксированы в 01.09 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Данные о возможных жертвах или разрушениях к настоящему моменту отсутствуют.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi