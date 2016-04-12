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    В Иране проходят военные маневры

    Сухопутные части КСИР отрабатывают антитеррористические операции в ходе учений

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сухопутные части Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) отрабатывают антитеррористические операции в ходе учений "Великий Пророк", сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ. 

    В ходе учений отрабатываются операции по захвату банд террористов и освобождению заложников в пустынной местности совместно с различными армейскими спецподразделениями. В учениях задействованы вертолетные части и воздушно-десантные подразделения КСИР.

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