В Иране проходят военные маневры

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сухопутные части Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) отрабатывают антитеррористические операции в ходе учений "Великий Пророк", сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

В ходе учений отрабатываются операции по захвату банд террористов и освобождению заложников в пустынной местности совместно с различными армейскими спецподразделениями. В учениях задействованы вертолетные части и воздушно-десантные подразделения КСИР.