В Иране проходят акции протеста под лозунгом "Вода, свет, жизнь - наше право!"

В Иране проходят акции протеста под лозунгом "Вода, свет, жизнь - наше право!"

В ряде городов Ирана проходят акции протеста под лозунгом "Вода, свет, жизнь - наше право!".

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал "Azad İran".

Протесты проходят в крупных городах, включая Тегеран, Тебриз, Хузистан, Бушер. Они вызваны длительными перебоями в подаче воды и отключениями электроэнергии в жаркие летние дни.

Согласно информации, полиция применила насилие против участников акции протеста. Предполагается, что сложившаяся ситуация может усилить социальную напряженность в стране.