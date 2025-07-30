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В Иране проходят акции протеста под лозунгом "Вода, свет, жизнь - наше право!"

В Иране проходят акции протеста под лозунгом "Вода, свет, жизнь - наше право!" В Иране проходят акции протеста под лозунгом "Вода, свет, жизнь - наше право!"
В регионе
30 июля 2025 г. 10:08
В Иране проходят акции протеста под лозунгом Вода, свет, жизнь - наше право!

В ряде городов Ирана проходят акции протеста под лозунгом "Вода, свет, жизнь - наше право!".

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал "Azad İran".

Протесты проходят в крупных городах, включая Тегеран, Тебриз, Хузистан, Бушер. Они вызваны длительными перебоями в подаче воды и отключениями электроэнергии в жаркие летние дни.

Согласно информации, полиция применила насилие против участников акции протеста. Предполагается, что сложившаяся ситуация может усилить социальную напряженность в стране.

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Версия на английском языке Iran sees protests over water and power shortages amid summer heat
Версия на азербайджанском языке İranda "Su, işıq, həyat bizim haqqımızdır!" şüarı ilə etiraz aksiyaları keçirilir

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