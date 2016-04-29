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    ​В Иране проходит второй тур парламентских выборов

    Выборы проходят в 55 округах 21 провинции

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Иране проходит второй тур выборов в меджлис (парламент), сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    По данным Центральной избирательной комиссии Ирана, выборы проходят в 55 округах 21 провинции. Борьба будет идти за 69 мест из 290. 

    Из кандидатов, которые  принимают участие  во втором туре выборов, 53 относятся к лагерю консерваторов, 38 - к реформаторско-умеренному крылу, 45 - независимые.

    Отметим, что первый тур парламентских выборов прошел в Иране 26 февраля. 

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