​В Иране проходит второй тур парламентских выборов

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Иране проходит второй тур выборов в меджлис (парламент), сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

По данным Центральной избирательной комиссии Ирана, выборы проходят в 55 округах 21 провинции. Борьба будет идти за 69 мест из 290.

Из кандидатов, которые принимают участие во втором туре выборов, 53 относятся к лагерю консерваторов, 38 - к реформаторско-умеренному крылу, 45 - независимые.

Отметим, что первый тур парламентских выборов прошел в Иране 26 февраля.