В Иране проходит 28-е заседание Совета министров ОЭС

В городе Мешхеде в Иране проходит 28-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Об этом Report со ссылкой на информагентство IRNA.
Азербайджан на мероприятии представляет глава МИД Джейхун Байрамов.
В мероприятии также участвуют министры иностранных дел и официальные лица стран-членов ОЭС – Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Пакистана, Таджикистана и Ирана.
По итогам заседания ожидается подписание ряда документов, в том числе Мешхедской декларации.