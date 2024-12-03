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В Иране проходит 28-е заседание Совета министров ОЭС

В Иране проходит 28-е заседание Совета министров ОЭС В городе Мешхеде в Иране проходит 28-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
В регионе
3 декабря 2024 г. 10:47
В Иране проходит 28-е заседание Совета министров ОЭС

В городе Мешхеде в Иране проходит 28-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом Report со ссылкой на информагентство IRNA.

Азербайджан на мероприятии представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

В мероприятии также участвуют министры иностранных дел и официальные лица стран-членов ОЭС – Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Пакистана, Таджикистана и Ирана.

По итогам заседания ожидается подписание ряда документов, в том числе Мешхедской декларации.

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Версия на английском языке 28th meeting of ECO Council of Ministers underway in Iran
Версия на азербайджанском языке İranda İƏT Nazirlər Şurasının 28-ci iclası keçirilir, Məşhəd Bəyannaməsi qəbul olunacaq

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