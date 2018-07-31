В Иране призывают предать суду экс-главу Центробанка страны

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь общества Ищущих пути Исламской революции Парвиз Сорури призвал к уголовному преследованию экс-главы Центрального банка Ирана Валиоллы Сеифа за недавнюю девальвацию национальной валюты в стране, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

По утверждению политика, иранский Центральный банк (CBI) является главным подозреваемым, подлежащим судебному преследованию в связи с последними событиями в девальвации национальной валюты.

"Высокопоставленные чиновники Центробанка Ирана и особенно Валиолла Сеиф - главные подозреваемые по этому делу, и они должны нести ответственность за свои слабые и провокационные действия", - сказал П.Сорури.

Наряду с этим, экс-главе иранского Центробанка прочат пост министра в окружении президента Хасан Роухани, именно поэтому П.Сорури раскритиковал работу администрации главы государства.

"Такой подход к решению проблем ухудшит ситуацию, а не улучшит статус-кво, потому что в стране почувствуют, что те, кто отстают, не только не наказаны, но и вознаграждены более высокими должностями", - добавил он.

В начале 2018 года доллар в Иране стол 43 тысяч риалов, на данный момент за американский доллар дают 120 тысяч риалов.