В Иране призвали ШОС принять эффективные меры для прекращения военной операции Израиля

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер выступил с призывом к странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) положить конец военной операции Израиля в секторе Газа.

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер выступил с призывом к странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) положить конец военной операции Израиля в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.

"Мы подчеркиваем необходимость принятия эффективных мер всеми странами, в особенности участниками Шанхайской организации сотрудничества, направленных на немедленное прекращение военных действий, и достаточную и беспрепятственную отправку гуманитарной помощи [для населения] всего сектора Газа", - сказал он.