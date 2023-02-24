В Иране призвали Киев воздержаться от провокационных высказываний в адрес Тегерана

Иран ожидает, что Киев воздержится от обсуждения в СМИ провокационных тем, касающихся в адрес Исламской Республики.

Иран ожидает, что Киев воздержится от обсуждения в СМИ провокационных тем, касающихся в адрес Исламской Республики.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Надеемся, что... Украина воздержится от обсуждения в СМИ провокационных и чувствительных тем, связанных с Ираном, и профессионально подойдет к отношениям двух стран", - сказал он.

Каани отметил, что Тегеран и Киев связывают дружественные отношения, однако в силу событий в Украине и из-за того, что Киев оказался "под влиянием политического подхода и давления западных стран", качество украино-иранских отношений снизилось. Он подчеркнул, что Тегеран заинтересован в их нормализации.