В Иране пригрозили ужесточить наказание за протест

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Продолжающих участвовать в протестах в стране спустя три дня после их начала ждут более суровые наказания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Революционного суда Ирана Ходжатолеслем Муса Казанфарабади.

По его словам, те, кто участвует в протестах спустя три дня после их начала, сознательно вышли на улицы и прибегли к насилию, несмотря на запрет правительства в отношении подобных собраний.

С каждым днем участников протестов ожидают более суровые наказания. "Они рассматриваются не как протестующие, а как бунтовщики, пытающиеся нанести вред государственному аппарату", - заявил глава суда.

Х.Казанфарабади отметил, что задержанные, возглавившие протесты, и имеющие связи с иностранной разведкой, скоро предстанут перед судом.