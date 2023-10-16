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В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе

В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе Иран считает красной линией вторжение Израиля в сектор Газа, в случае такого развития событий число фронтов в израильско-палестинском конфликте будет увеличено.
В регионе
16 октября 2023 г. 12:49
В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе

Иран считает красной линией вторжение Израиля в сектор Газа, в случае такого развития событий число фронтов в израильско-палестинском конфликте будет увеличено.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

"Фронт сопротивления Палестины практически не имеет границ... Израиль должен осознать, что вторжение в Газу – это красная линия... Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас", - заявил он.

Он добавил, что в случае развития такого сценария событий - вторжение в сектор Газа - Израиль в результате открытия новых фронтов не сможет выстоять против их сопротивления.

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Версия на английском языке Iran threatens Israel with opening new fronts in event of operation in Gaza

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