В Иране приговорили ирано-британскую подданную к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Суд в Иране приговорил ирано-британскую подданную Ануше Ашури к 12 годам тюрьмы, в том числе за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

"Ануше Ашури является еще одной обвиняемой, имеющей двойное гражданство, в том числе британское. По обвинению в связях с "Моссадом" и в шпионаже она приговорена к 10 годам тюрьмы, за незаконную преподавательскую деятельность - к 2 годам", - цитирует Эсмаили телерадиокомпания IRIB.

Кроме того, он подтвердил 10-летний тюремный срок для еще одной ирано-британской подданной Арас Амири, которую также обвинили в шпионаже.