В Иране при взрыве газа пострадали 18 человек

Не менее 18 человек пострадали в результате взрыва газа, ставшего причиной обрушения двухэтажного здания в городе Решт северной иранской провинции Гилян.

Не менее 18 человек пострадали в результате взрыва газа, ставшего причиной обрушения двухэтажного здания в городе Решт северной иранской провинции Гилян.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mashreq News, об этом заявил глава Организации пожарной службы муниципалитета города Шахрам Момени.

"Несколько часов назад в результате взрыва газа на улице Бахонар в Реште было разрушено двухэтажное здание, в котором располагались ювелирный магазин, школа иностранных языков и геймерский клуб... В этом происшествии пострадали не менее 18 человек", - отметил он.