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В Иране при ударе молнии погибли двое, пострадали 4 человека

В Иране при ударе молнии погибли двое, пострадали 4 человека В провинции Керманшах на западе Ирана при ударе молнии пострадали три человека.
В регионе
3 мая 2025 г. 18:39
В Иране при ударе молнии погибли двое, пострадали 4 человека

В провинции Керманшах на западе Ирана при ударе молнии погибли два человека, четверо пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью агентству Tasnim руководитель организации по управлению чрезвычайными ситуациями провинции Алиреза Хейдари.

"К сожалению, двое наших соотечественников погибли и трое получили ранения в результате удара молнии в деревне Хасанабад-е Карах в центральной части округа Равансар. Кроме того, в ходе другого инцидента в Джаванруд-Равансар еще один человек получил удар молнией", - заявил он.

По его словам, на место инцидента сразу были привлечены медики, которые оказали необходимую помощь пострадавшим.

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