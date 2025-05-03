В Иране при ударе молнии погибли двое, пострадали 4 человека

В провинции Керманшах на западе Ирана при ударе молнии пострадали три человека.

В провинции Керманшах на западе Ирана при ударе молнии погибли два человека, четверо пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью агентству Tasnim руководитель организации по управлению чрезвычайными ситуациями провинции Алиреза Хейдари.

"К сожалению, двое наших соотечественников погибли и трое получили ранения в результате удара молнии в деревне Хасанабад-е Карах в центральной части округа Равансар. Кроме того, в ходе другого инцидента в Джаванруд-Равансар еще один человек получил удар молнией", - заявил он.

По его словам, на место инцидента сразу были привлечены медики, которые оказали необходимую помощь пострадавшим.