​В Иране при крушении истребителя погибли два пилота ВВС

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Два летчика иранских ВВС погибли в результате крушения учебного истребителя в городе Чахбехар на юго-востоке страны, cообщает Report cо ссылкой на Tasnim.

"В результате падения военного учебного самолета погиб пилот и его напарник", - сообщил заместитель по вопросам безопасности в провинции Систан и Белуджистан Али Аскар Миршекари.

Власти начали расследование обстоятельств и причин авиакатастрофы.