​В Иране при крушении истребителя погибли два пилота ВВС

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Два летчика иранских ВВС погибли в результате крушения учебного истребителя в городе Чахбехар на юго-востоке страны, cообщает Report cо ссылкой на Tasnim.
"В результате падения военного учебного самолета погиб пилот и его напарник", - сообщил заместитель по вопросам безопасности в провинции Систан и Белуджистан Али Аскар Миршекари.
Власти начали расследование обстоятельств и причин авиакатастрофы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости