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    ​В Иране при крушении истребителя погибли два пилота ВВС

    Учебный истребитель ВВС Ирана потерпел крушение в городе Чахбехар на юго-востоке страны

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Два летчика иранских ВВС погибли в результате крушения учебного истребителя в городе Чахбехар на юго-востоке страны, cообщает Report cо ссылкой на Tasnim.

    "В результате падения военного учебного самолета погиб пилот и его напарник", - сообщил заместитель по вопросам безопасности в провинции Систан и Белуджистан Али Аскар Миршекари.

    Власти начали расследование обстоятельств и причин авиакатастрофы.

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