В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным

Власти Ирана предъявили обвинения в шпионаже двум подданным Великобритании, которые были задержаны 13 февраля в провинции Керман.

Власти Ирана предъявили обвинения в шпионаже двум подданным Великобритании, которые были задержаны 13 февраля в провинции Керман.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель судебной власти республики Эсхак Джахангир.

"Двум задержанным британским подданным предъявлены обвинения в шпионаже", - цитирует его агентство Mizan. По словам генерального прокурора Кермана Эбрахима Хамиди, установлено, что эти люди имели связь с учреждениями, имеющими отношение к разведывательным службам.

Как отметил Джахангир, британцы въехали на территорию Ирана под видом туристов, но, "прикрываясь исследовательской деятельностью, занимались сбором различной информации в нескольких провинциях". В связи с этим подозреваемые были взяты под наблюдение иранскими службами безопасности, а затем - задержаны, добавил он.

Ранее, по сведениям агентства, иранские власти разрешили послу Великобритании Хьюго Шортеру провести встречу с задержанными.

13 февраля представитель МИД Соединенного Королевства сообщил о задержании двух британских подданных, отметив, что Форин оффис находится в контакте с местными властями и оказывает всевозможную помощь британцам.