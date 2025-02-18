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В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным

В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным Власти Ирана предъявили обвинения в шпионаже двум подданным Великобритании, которые были задержаны 13 февраля в провинции Керман.
В регионе
18 февраля 2025 г. 16:37
В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным

Власти Ирана предъявили обвинения в шпионаже двум подданным Великобритании, которые были задержаны 13 февраля в провинции Керман.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель судебной власти республики Эсхак Джахангир.

"Двум задержанным британским подданным предъявлены обвинения в шпионаже", - цитирует его агентство Mizan. По словам генерального прокурора Кермана Эбрахима Хамиди, установлено, что эти люди имели связь с учреждениями, имеющими отношение к разведывательным службам.

Как отметил Джахангир, британцы въехали на территорию Ирана под видом туристов, но, "прикрываясь исследовательской деятельностью, занимались сбором различной информации в нескольких провинциях". В связи с этим подозреваемые были взяты под наблюдение иранскими службами безопасности, а затем - задержаны, добавил он.

Ранее, по сведениям агентства, иранские власти разрешили послу Великобритании Хьюго Шортеру провести встречу с задержанными.

13 февраля представитель МИД Соединенного Королевства сообщил о задержании двух британских подданных, отметив, что Форин оффис находится в контакте с местными властями и оказывает всевозможную помощь британцам.

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