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В Иране предупредили Армению - попытки привлечь в регион внешние силы потерпели крах

В Иране предупредили Армению - попытки привлечь в регион внешние силы потерпели крах Попытки Армении привлечь в регион внешние силы потерпели крах.
В регионе
10 сентября 2023 г. 21:21
В Иране предупредили Армению - попытки привлечь в регион внешние силы потерпели крах

Попытки Армении привлечь в регион внешние силы потерпели крах.

Как сообщает Report, информационные вбросы армянской стороны, которые могли подорвать отношения между Ираном и Азербайджаном, были окончательно опровергнуты как местными СМИ, так и официальными лицами нашего южного соседа.

Находящийся с визитом в Баку начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Ахади заявил, что распространяемая информация о якобы скоплении его страной войск на границе с Азербайджаном не соответствует действительности.

"Это всего лишь безосновательные и ложные новости, которые направлены на срыв ирано-азербайджанских отношений рядом определенных сил. Кроме того, хочу внести ясность в сообщения о КСИР (Корпус стражей исламской революции - ред.). У него также нет войск на границе, и причин для проведения совместных учений также нет. Наша единственная цель и стремление - подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы хотим, чтобы на Южном Кавказе установились мир и спокойствие. Надеемся, что политическое руководство двух стран сможет быстрее достичь мира, продолжая эту линию", - подчеркнул начальник иранского Генштаба.

Позднее вице-президент Ирана Мохаммед Джамшиди раскрыл подробности телефонного разговора между иранским лидером Ибрагимом Раиси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что контакты на Южном Кавказе вне формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) еще больше усложняет ситуацию.

По его словам, сотрудничество с внешними силами, проведение с ними военных учений и подозрительные визиты еще больше осложняют ситуацию.

Отметим, что Иран в последнее время проявляет озабоченность в связи с вызывающими тревогу шагами армянской стороны в регионе. Иран хочет, чтобы региональные вопросы решались именно странами региона. Формат 3+3 - это инициатива, выдвинутая Азербайджаном, которую поддержала Турция. Ожидается, что в ближайшее время в рамках этой инициативы состоится встреча на уровне глав МИД, после чего могут состояться встречи и на более высоком уровне. Упоминание президентом Ирана этого формата является реакцией на попытку Армении привлечь в регион внешние силы.

Армения считает, что может обмануть всех, делая "сложные ходы". Однако, при этом она становится центром западной разведки в регионе, пытается вывести российские войска из страны, привлечь НАТО и ЕС, проводит военные учения с США, озвучивает открытые оскорбления в адрес российских чиновников, но параллельно просит поддержки у Ирана и РФ.

Но следует констатировать, что эти соседние с Арменией страны не настолько наивны, чтобы не понимать сути "игр" Пашиняна. Об этом свидетельствует и тот факт, что армянский посол впервые был вызван в МИД Росси, где ему вручили ноту протеста, а также то, что президент Ирана в телефонном разговоре с Пашиняном говорил об "учениях с зарубежными странами", "подозрительных визитах".

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Версия на азербайджанском языке İrandan Ermənistana xəbərdarlıq - Regiondan kənar qüvvələri bölgəyə gətirmək cəhdləri iflasa uğradı

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