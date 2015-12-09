В Иране предлагают отменить казнь за контрабанду наркотиков

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Иране предложили отменить казнь за контрабанду наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, авторы законопроекта об отмене в Иране смертной казни за контрабанду наркотиков заручились поддержкой как минимум 70 из 290 депутатов однопалатного парламента страны

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении специальной комиссии. Прежде чем документ будет представлен на утверждение Совету стражей конституции, он должен пройти несколько этапов.

Предложение о смягчении наказания не распространяется на вооружённых контрабандистов.

Отметим, что по данным Amnesty International, только за первое полугодие этого года в стране были казнены 694 человека - большинство из них были осуждены по закону о борьбе с наркотиками.