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    В Иране предлагают отменить казнь за контрабанду наркотиков

    Законопроект находится на рассмотрении специальной комиссии

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Иране предложили отменить казнь за контрабанду наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, авторы законопроекта об отмене в Иране смертной казни за контрабанду наркотиков заручились поддержкой как минимум 70 из 290 депутатов однопалатного парламента страны

    В настоящее время законопроект находится на рассмотрении специальной комиссии. Прежде чем документ будет представлен на утверждение Совету стражей конституции, он должен пройти несколько этапов.

    Предложение о смягчении наказания не распространяется на вооружённых контрабандистов.

    Отметим, что по данным Amnesty International, только за первое полугодие этого  года в стране были казнены 694 человека - большинство из них были осуждены по закону о борьбе с наркотиками.

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