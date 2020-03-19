​В Иране помилуют 10 тысяч заключенных

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи помилует 20 марта около 10 тысяч заключенных в честь иранского Нового года.

Как передает Report, об этом передает Reuters.

По словам Хаменеи, также будут помилованы политические заключенные и задержанные, которые были связаны с безопасностью. "Те, кто будет помилован, не вернутся в тюрьму", - подчеркнул он.

Ранее ООН и США призывали освободить заключенных из переполненных и зараженных болезнями тюрем Ирана. Кроме того, Вашингтон предупредил Иран, что возложит на правительство Тегерана прямую ответственность за любую смерть американцев в тюрьме. На фоне коронавирусной угрозы правительство страны временно освободило около 85 тысяч человек из тюрьмы, в том числе политзаключенных.