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    ​В Иране полиция изъяла из продажи одежду с американской и британской символикой

    Любой магазин, торгующий такими товарами, будет закрыт

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Ирана арестовала несколько продавцов одежды с американской и британской символикой, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    Предметы одежды с "сатанинскими символами" также были изъяты из магазинов в столице страны, заявил глава полиции Тегерана генерал Хоссейн Саджединия.

    "Сегодня утром мы изъяли эти предметы у ведущих поставщиков", - заявил он, отметив, что любой магазин, торгующий такими товарами, будет закрыт. 

    Это происходит на фоне формального потепления в отношениях между Ираном и Западом. В июле было достигнуто долгожданное соглашение по ядерному вопросу, означающее снятие санкций.

    В августе Великобритания восстановила дипломатические отношения с Ираном - дипмиссии двух стран возобновили работу после четырехлетнего перерыва.

    При этом лидеры Ирана заявили, что не изменят своего отношения к США. 

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