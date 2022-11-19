В Иране полицейские убили 12-летнего подростка

12-летняя Аршия Султани погибла в городе Занджан в Южном Азербайджане в результате стрельбы со стороны иранских правоохранительных органов

12-летняя Аршия Султани погибла в городе Занджан в Южном Азербайджане в результате стрельбы со стороны иранских правоохранительных органов.

Как сообщает Report, об этом передает GünAzTV.

Отметим, что базирующаяся в Норвегии организация по защите прав человека в Иране сообщила, что во время протестов, начавшихся 17 сентября, было арестовано 16 813 человек. Личности и сведения о месте содержания 2 756 из них неизвестны. 524 из арестованных - студенты. К демонстрациям присоединились студенты из 140 университетов Ирана.

По разным данным, в ходе протестов погибли 402 человека.

Отмечается, что 58 человек, убитых военными и полицией во время протестов в Иране, были моложе 18 лет.