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В Иране полицейские убили 12-летнего подростка

В Иране полицейские убили 12-летнего подростка 12-летняя Аршия Султани погибла в городе Занджан в Южном Азербайджане в результате стрельбы со стороны иранских правоохранительных органов
В регионе
19 ноября 2022 г. 10:24
В Иране полицейские убили 12-летнего подростка

12-летняя Аршия Султани погибла в городе Занджан в Южном Азербайджане в результате стрельбы со стороны иранских правоохранительных органов.

Как сообщает Report, об этом передает GünAzTV.

Отметим, что базирующаяся в Норвегии организация по защите прав человека в Иране сообщила, что во время протестов, начавшихся 17 сентября, было арестовано 16 813 человек. Личности и сведения о месте содержания 2 756 из них неизвестны. 524 из арестованных - студенты. К демонстрациям присоединились студенты из 140 университетов Ирана.

По разным данным, в ходе протестов погибли 402 человека.

Отмечается, что 58 человек, убитых военными и полицией во время протестов в Иране, были моложе 18 лет.

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Версия на английском языке Iranian military police forces kill 12-year-old teenager in Zanjan
Версия на азербайджанском языке İranın hərbi-polis qüvvələri Zəncanda 12 yaşlı yeniyetməni qətlə yetirib

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