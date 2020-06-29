В Иране побит рекорд по умершим от COVID-19 за сутки

Более 160 человек умерли от коронавируса в Иране за сутки, это рекордное значение с начала пандемии. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минздрава Исламской республики Симу Садат Лари.

Она указала, что за прошедшие сутки было выявлено 2 536 случаев коронавируса, 162 человека умерли.Общее количество зараженных достигло 225 205 человек, умерших – 10 670. Выздоровели не менее 186 180 человек.Отмечается, что прежний антирекорд зафиксирован 4 апреля – 158 жертв.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.