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В Иране по подозрению в организации теракта задержали троих человек

В Иране по подозрению в организации теракта задержали троих человек Полиция задержала трех подозреваемых в организации вооруженного нападения и беспорядков в Изе в провинции Хузестан.
В регионе
17 ноября 2022 г. 04:10
В Иране по подозрению в организации теракта задержали троих человек

Полиция задержала трех подозреваемых в организации вооруженного нападения и беспорядков в Изе в провинции Хузестан.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

Продолжаются поиски остальных злоумышленников. Ведется расследование.

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что иранское государственное агентство IRNA 16 ноября сообщило о стрельбе на одном из рынков в Изе. Агентство назвало случившееся террористическим актом. По информации Mehr, в результате инцидента пять человек погибли, 10 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке İranda terror aktının təşkilində şübhəli bilinən 3 nəfər həbs edilib

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