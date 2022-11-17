В Иране по подозрению в организации теракта задержали троих человек

Полиция задержала трех подозреваемых в организации вооруженного нападения и беспорядков в Изе в провинции Хузестан.

Полиция задержала трех подозреваемых в организации вооруженного нападения и беспорядков в Изе в провинции Хузестан.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

Продолжаются поиски остальных злоумышленников. Ведется расследование.

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что иранское государственное агентство IRNA 16 ноября сообщило о стрельбе на одном из рынков в Изе. Агентство назвало случившееся террористическим актом. По информации Mehr, в результате инцидента пять человек погибли, 10 получили ранения.