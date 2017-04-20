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    В Иране перевернулся автобус, погибли 11 человек

    Автобус направлялся из города Мешхед в Исфахан

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли в ходе ДТП в Иране, в результате которого перевернулся автобус с 30 пассажирами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Семь человек погибли на месте, еще четверо скончались от полученных травм, после того как были доставлены в больницу", - заявил заместитель главы центра неотложных ситуаций города Себзевар Хади Аббас Абади.

    Автобус направлялся из города Мешхед в Исфахан.

    Точная причина аварии пока не установлена, но первоначальные данные указывают, что инцидент произошел после того, как грузовик, ехавший перед автобусом, неожиданно сделал маневр, что привело к столкновению.

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