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    ​ В Иране отменены денежные субсидии населению

    Речь идет о ежемесячной выплате в 12 долларов

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Парламент Ирана принял закон об отмене субсидий, выплачиваемых 24 миллионам граждан, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ. 

    Речь идет о ежемесячной выплате в 12 долларов. Субсидию получали работники общественного сектора, военнослужащие и малоимущие слои населения.

    Отметим, что законопроект соответствует рекомендациям Международного валютного фонда, согласно которым в условиях снижения цен на нефть перед Ираном стоит выбор: или продолжать выплату субсидий населению, или столкнуться с нехваткой наличных.

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