​ В Иране отменены денежные субсидии населению

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Парламент Ирана принял закон об отмене субсидий, выплачиваемых 24 миллионам граждан, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Речь идет о ежемесячной выплате в 12 долларов. Субсидию получали работники общественного сектора, военнослужащие и малоимущие слои населения.

Отметим, что законопроект соответствует рекомендациям Международного валютного фонда, согласно которым в условиях снижения цен на нефть перед Ираном стоит выбор: или продолжать выплату субсидий населению, или столкнуться с нехваткой наличных.