В Иране открыли первое месторождение лития

Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 млн тонн руды.

Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 млн тонн руды.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом сообщил во вторник гендиректор Управления по делам геологоразведки министерства промышленности Ирана Эбрахим Али Молабейги.

"Иран является одной из немногих стран, в которых доступны адекватные объемы запасов редкоземельных элементов и ценных металлов. Открытие первого месторождения лития в провинции Хамадан обещает открытие месторождение и других драгметаллов в этой провинции", - отметил он.

Лидерами по запасам лития считаются Боливия (21 млн тонн), Аргентина (19 млн тонн), Чили (9,6 млн тонн), Австралия (6,4 млн тонн) и Китай (5,1 млн тонн).