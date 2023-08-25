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В Иране от вируса конго-крымской лихорадки умерли три человека

В Иране от вируса конго-крымской лихорадки умерли три человека В Иране вирусом конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) заразились 60 человек.
В регионе
25 августа 2023 г. 09:34
В Иране от вируса конго-крымской лихорадки умерли три человека

В Иране вирусом конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) заразились 60 человек.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом сказал Мохаммадреза Ширзади, руководитель группы профилактики и контроля заболеваний, передающихся от животных к человеку, Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

По его словам, в стране конго-крымской лихорадкой заразились 60 человек, в целом зафиксировано 3 летальных исхода.

Эта болезнь широко распространена в Иране. Конго-крымскую лихорадку вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

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Версия на азербайджанском языке İranda 60 nəfər Krım-Konqo qızdırması virusuna yoluxub, 3 nəfər ölüb

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