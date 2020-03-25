 Наверх

В Иране от коронавируса за сутки скончались 143 человека

В Иране от коронавируса за сутки скончались 143 человека

© 5 канал

Иран выявил более 2 200 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 143 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

Власти Ирана заявляли о "второй волне" распространения коронавируса в стране.

"Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 2 206 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 27 017", - написал чиновник в Twitter.

По его словам, из общее числа зараженных выздоровели 9 625 человек."С учетом 143 жертв за прошедшие сутки, число погибших достигло 2 077", - добавил он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!