В Иране от коронавируса за сутки скончались 143 человека

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Иран выявил более 2 200 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 143 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

Власти Ирана заявляли о "второй волне" распространения коронавируса в стране.

"Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 2 206 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 27 017", - написал чиновник в Twitter.

По его словам, из общее числа зараженных выздоровели 9 625 человек."С учетом 143 жертв за прошедшие сутки, число погибших достигло 2 077", - добавил он.