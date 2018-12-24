В Иране опровергли информацию о запрете Mahan Air в ФРГ

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Глава Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде опроверг в беседе с агентством Fars сообщения о том, что Германия намерена запретить самолетам иранской авиакомпании Mahan Air использовать немецкие аэропорты с 2019 года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Иранская организация гражданской авиации не получала никаких сообщений от представителей немецких властей о санкциях в отношении Mahan Air, и представитель правительства Германии заявил в отношении сообщений Bild, что он не может их комментировать", - заявил Джафарзаде.

Собеседник агентства также отметил, что Mahan Air совершает полеты в Германию уже почти 15 лет, добавив, что авиакомпания заключила с Германией полугодовой контракт на зимние полеты.