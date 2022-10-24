В Иране оппозиция считает военное сотрудничество с Россией вредным для страны

Исламская Республика Иран, и так находящаяся под строгими санкциями, может столкнуться с еще большими проблемами, поставляя России военную технику, в первую очередь беспилотники.

Исламская Республика Иран, и так находящаяся под строгими санкциями, может столкнуться с еще большими проблемами, поставляя России военную технику, в первую очередь беспилотники.

Об этом Report передает со ссылкой на Iran international.

Жестко среагировали иранские политологи на откровенную радость российских экспертов, близких к Кремлю, что потенциальные новые санкции в отношении Тегерана только на руку Москве.

В частности, Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности в Москве, заявил, что новые санкции Запада в отношении Ирана дадут России "очень хорошую возможность инвестировать в основном в нефтегазовый сектор" этой страны.

Иранский политолог Ахмад Зейдабади, являющийся сторонником реформ в Иране, заявил, что пророссийский подход ИРИ нарушает принцип иранского истемблишмента "о независимости в международных отношениях".

По его словам, "стратегические отношения с Россией и Китаем, но не с Соединенными Штатами, не в национальных интересах Ирана".

Он также заявил, что направление иранского досье в Совет Безопасности ООН является подтверждением сообщений об использовании Россией иранских беспилотников в Украине.

Консерватор экс-депутат Али Мотахари заявил, что решение Тегерана "ввязаться в войну в Украине" должно быть одобрено парламентом страны, добавив, что "неясно, кто решил вовлечь Иран в войну между Москвой и Киевом".

Ранее министр иностранных дел ИРИ Хусейн Амир-Абдуллахиан, заявил о том, что Иран выступает против войны и, хотя у него есть оборонное сотрудничество с Россией, он не поставляет ей оружие.