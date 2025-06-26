В Иране одобрили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

В Иране одобрили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Законопроект, предполагающий приостановку сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), был одобрен Советом стражей конституции исламской республики.

https://images.report.az/photo/5abd3f0b-0ab7-3f08-959c-26916fbb8434.jpg https://images.report.az/photo/5abd3f0b-0ab7-3f08-959c-26916fbb8434.jpg

Законопроект, предполагающий приостановку сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), был одобрен Советом стражей конституции исламской республики. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель иранского надзорного органа Хади Тахан Назиф. "План, требующий от правительства приостановки сотрудничества с МАГАТЭ, был одобрен после консультаций, проведенных среди членов Совета стражей", - приводит его слова агентство "Клуб молодых журналистов". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Iran approves bill to suspend cooperation with IAEA