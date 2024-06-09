В Иране одобрили кандидатуры шести политиков на пост президента страны

Совет стражей Конституции Ирана одобрил кандидатуры шести политических деятелей, которые смогут принять участие в выборах президента.

Совет стражей Конституции Ирана одобрил кандидатуры шести политических деятелей, которые смогут принять участие в выборах президента.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Tasnim.

По сведениям агентства, право участвовать в досрочных выборах получили спикер Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, прокурор и бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, глава "Фонда по делам мучеников и ветеранов" Амир Хоссейн Газизаде Хашеми и член парламента Масуд Пезешкиан.

Двое известных иранских политиков - экс-президент Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани выбыли из предвыборной гонки.