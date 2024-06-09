О нас

В Иране одобрили кандидатуры шести политиков на пост президента страны

В Иране одобрили кандидатуры шести политиков на пост президента страны Совет стражей Конституции Ирана одобрил кандидатуры шести политических деятелей, которые смогут принять участие в выборах президента.
В регионе
9 июня 2024 г. 16:20
В Иране одобрили кандидатуры шести политиков на пост президента страны

Совет стражей Конституции Ирана одобрил кандидатуры шести политических деятелей, которые смогут принять участие в выборах президента.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

По сведениям агентства, право участвовать в досрочных выборах получили спикер Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, прокурор и бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, глава "Фонда по делам мучеников и ветеранов" Амир Хоссейн Газизаде Хашеми и член парламента Масуд Пезешкиан.

Двое известных иранских политиков - экс-президент Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани выбыли из предвыборной гонки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranda 6 siyasətçinin ölkə prezidenti postuna namizədliyi təsdiqlənib

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi